حقيقة زواج شيما الحاج ومنذر رياحنة وأول تعليق من الممثلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة كبيرة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب مشهد زفاف في مسلسل «سكن البنات» جمع بين الممثلة شيماء يونس المعروفة باسم شيما الحاج وبين الفنان الأردني منذر رياحنة.

وتداول عدد من صفحات السوشيال ميديا، لا سيما إنستجرام، صورا وفيديوهات من المشهد، ورددوا شائعات بأنه زواج حقيقي بين شيما الحاج ومنذر رياحنة، لكن في حقيقة الأمر هو مشهد تمثيلي فقط.

وفي أول تعليق لها على هذا المشهد، نشرت شيما الحاج، لقطة من المشهد عبر إنستجرام، وعلقت: «إيه الي انت بتعملو دا يا عريس.. من أجمل قفشات أشرف مع ليلى.. من كتر فرحته بليلى شوفو بيعمل إيه».

مسلسل “سكن البنات”، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان “هي” حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، وهو تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر ومنذر رياحنة ومحمد نجاتي وهاجر الشرنوبيي وحسني شتا وأحمد جمال سعيد ومنة فضالي.

ويعرض المسلسل يوميا على قناة «النهار وان» الساعة السابعة، ويعاد في الواحدة بعد منتصف الليل، وعلى قناة النهار دراما الساعة 11 مساءا.

وغيرت شيما الحاج اسمها إلى اسم شيماء يونس، وتظهر به في تتر المسلسل لأول مرة بعد قرار عودتها إلى الفن بعد ابتعاد دام أكثر من عامين عقب الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها.

شيما الحاج من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية لأن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم “سالم أبو أخته” مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة.

وتعرضت شيما الحاج الى أزمة فى حياتها بعد نشر فيديو فاضح لها كان سببا فى دخولها السجن مع الفنانة منى فاروق.