شكرا لاهتمامكم بخبر أصغر من الهضبة بـ31 عاما.. معلومات عن فتاة إعلان عطر عمرو دياب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت موديلز إعلان عطر عمرو دياب الجديد “34”، الأنظار، خلال ظهورها في الكليب على نغمات أغنيته الجديدة، لكونها الفتاة الوحيدة من ضمن 4 فتيات شاركن في الإعلان، وقبلته.

إليكم أهم المعلومات عنها:

1- موديلز روسية الجنسية وانفلوسر شهيرة بموقع تبادل الصور «انستجرام»، تدعى ماريانا نيكا.

2- يتابع ماريانا عبر موقع انستجرام ما يقرب من 900 ألف شخص.

3- من مواليد العاصمة الروسية موسكو في 28 سبتمبر عام 1992.

4- أصغر من عمرو دياب بـ31 عاما

5- ارتبطت عاطفيا بنجم الإعلام الروسي جوسين جاسنوف.

6- تعيش حاليا في دولة الإمارات.

يذكر أن فكرة إعلان عمرو دياب الجديد تدور حول حالة الحلم والهيام اللاتي تقع فيها كل فتاة تشم رائحة عطر دياب؛ إذ تتخيل أنها تقضي يوم مع الهضبة، ثم تستفيق مع نهاية فعالية الرائحة.

وأغنية «وأنا معاك» التي استخدمت في الإعلان، من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وتوزيع عادل حقي.

كانت زينة عاشور، زوجة عمرو دياب السابقة قد نشرت صورة جديدة عبر خاصية ستوري على انستجرام.

وظهرت زينة عاشور بملامح حزينة وعلقت على الصورة: ” كان ياما كان”.

وتلاحق شائعات الارتباط اسم الهضبة عمرو دياب بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، وأصبحت عرضا مستمرا، وكان آخر هذه الشائعات ارتباطه بالمذيعة المصرية إنجي كيوان بعد نشرها مجموعة من الصور التي تجمعها بعمرو دياب في إحدى الحفلات الخاصة بدبي.

كان الشاعر خالد تاج الدين نشر ورة للهضبة عمرو دياب بصحبة إحدى الفتيات، معلقا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: “حلوة البدايات” في إشارة لبدء عمرو دياب قصة حب جديدة.

وبعد انتشار صورتها مع عمرو دياب، خرجت كارولينا عن صمتها لتتحدث عن قصة الصورة ، فقالت: “أعلم أنه جذاب، ولكن أنا متزوجة”.

وأثار عمرو دياب جدلا قبل أيام بظهوره مع الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في أحد المطاعم بدولة الإمارات خلال احتفال أحد أصدقائها بعيد ميلادها.

وتتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لعمرو دياب من حفل عيد ميلاد لسيدة أعمال سورية أثناء تواجدهما في دبي.