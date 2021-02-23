يعد سنوات من اختفائها.. لن تصدق كيف أصبح شكل طفلة أغنية «بابا فين» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - من منا لم يستمع إلى أغنية «بابا فين»، والتي كانت واحدة من أشهر أغاني الأطفال في فترة التسعينات، حيث حققت شهرة وانتشار واسعين.

الاغنية التي قدمتها فرقة «فري بيبي»، والمؤلفة من 7 أطفال، حققت نجاحاً كبيراً منذ سنوات، حيث لاقت شهرة منقطعة النظير.

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وبالرغم من هذا النجاح، إلا أن أبطال الأغنية لم يظهروا مرة أخرى، ولكن بعد سنوات طويلة انتشرت على مواقع التواصل صورة لإحدى الفتيات في الفيديو كليب.

وقد صدمت الطفلة الجمهور بظهورها، حيث أصبحت شابة وكبرت وتزوجت، وقد تم التقاط الصورة في جلسة التصوير التي خضعت لها في حفل زفافها.

أغنية «بابا فين»، تم ضمها الى الالبوم مع 7 أغنيات أخرى وهي: أنا كتكوت، ماما، حب بابا، بزازة ، أم البلاد ، فيها إيه ، وهريدي، وحمل هذا الألبوم اسم «بابا فين».

وكانت أغنية بابا فين من كلمات مصطفى كامل، والحان مصطفي كامل، وتوزيع أحمد نصر، وإخراج نصر محروس.