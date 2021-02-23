ابن شعبان عبد الرحيم يكشف حقيقة صلح أسرته مع منار اللبنانية.. وهذا ما فعله معها في الفرح

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف عصام شعبان، نجل المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم حقيقة عقد صلح مع منار اللبنانية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال المغني عصام شعبان عبد الرحيم في تصريحات صحفية: «أول لما شفتها وقفت الفرح، وكنت هطردها وهطلب من القاعة ميدخلوهاش، بس هي جات مع ناس كانوا أصدقاء وحبايب أبويا جامد، وعملت خاطر عشانهم.. وقلت لها لولا الناس دي كنت مشيتك من هنا»، مؤكدًا أنّها أبدت اعتذارًا للأسرة وأنها لم تقصد أي إساءة.

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وأضاف أن منار «أبلغت الأسرة أن ما حدث كان بمثابة سوء تفاهم، كونها تلقت اتصالًا من أحد الأشخاص، زاعمًا بأنه نجل شعبان عبد الرحيم، ويطالبها بالسفر إلى القاهرة بشأن الحصول على نصيبها من الإرث».