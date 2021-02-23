شكرا لقرائتكم خبر عن بفيديو عريان .. اتفرج سما المصري تقلب جميع المواقع بفيديو غير متوقع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية ”سما المصري” فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "انستغرام" اشعلت من خلالة معجبيها عبر استخدامها حركات وإيحاءات جنسية.

وشعلت سما المصري مواقع التواصل الإجتماعي بعد خروجها عن المألوف وظهورها بشكل مختلف كلياً وإنتقد العديد من المشاهدين ظهورها بهذا الشكل الجديد عليهم.

حيث بالغت سما المصري بحركاتها وإيماءات فمها بعد أن ظهرت بفيديو عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك.

واعتبر العديد من المتابعين حركات سما المصري إستفزازية، وتتعمد قلب المواقع بالفيديوهات التي لا تتوافق مع رغبة جميع المشاهدين.