بعد تدهور الإعلان عن إصابته فيروس كورونا.. نبأ صادم عن الفنان يوسف شعبان

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان يوسف شعبان عن إصابته بفيروس كورونا، وأنه تم نقله إلى المستشفى، حيث يحتاج إلى رعاية طبية خاصة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن الفنان يوسف شعبان حالته غير مستقرة وتطلب الأمر نقله للمستشفى، حيث سيتم نقله من المستشفى الذي يتواجد به حالياً، إلى مستشفى آخر.

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وأضاف المصدر أن الفنان يوسف شعبان يحتاج لتدخل طبى، ومن المقرر أن يظهر التقرير الطبى لحالته خلال الساعات المقبلة.

وكان قد قال الفنان الكبير يوسف شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “واحد من الناس” الذى استضاف أبطال مسلسل المال والبنون ويقدمه الإعلامي عمرو الليثى، ويذاع على قناة الحياة، إن المؤلف محمد جلال عبد القوي كتب سيناريو لمسلسل المال والبنون جيد جدًا.