ابنة مديحة كامل تخطف الأنظار بجمالها في أول ظهور لها.. هل تشبه والدتها؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للسيدة ميرهام الريس، ابنة الفنانة الراحلة مديحة كامل، وذلك في ظهور نادر لها.

وبحسب ما جاء في الصور، التي انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا، فقد ظهرت مرتدية الحجاب وهو يعتبر ظهوراً نادراً لها على الشاشة.

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وتبين أن اللقطات التي انتشرت بشكل كبير تم التقاطها من فيديو لاستضافتها في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” الذي عرض على شاشة cbcK وبدا من خلال اللقاء أنها تعمل في مجال تصميم أزياء المحجبات.

كما ظهرت في الحلقة ابنتها التي تقوم بمساعدتها في المجال نفسه. وذكرت ميرهام أنها صممت فستاناً ارتدته والدتها في أحد المهرجانات.

ويذكر أنها نفت في حوار أجري معها قبل هذا ما يشاع عن أن والدتها تركتها فى طفولتها عند خالتها. كما كذبت أخباراً أخرى اشارت إلى أنها أصيبت بالسرطان.