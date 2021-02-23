ظهور مفاجئ لشقيقة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.. لن تصدق حجم الشبه بينهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - تألقت إلهام المهندس، شقيقة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس في ظهور نادر لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خطفت الأنظار بجمالها.

وظهرت إلهام المهندس، في عدة صور تبين بعد ذلك أنها من حفل زفاف صديقتها هبة السيسي ملكة جمال مصر السابقة علي باسل أمين، وذلك في الساحل الشمالي.

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وتألقت فيه إلهام المهندس شقيقة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وعمر المهندس شقيقهم، حيث بدت تشبهها إلى حد كبير.

ولفتت هبة السيسي الأنظار بفستاني زفاف خطفا الأنظار من تصميم العالمي هاني البحيري و ارتدتهما خلال الحفل حيث كان الاول طويل والآخر قصير يتماشى مع أجواء الشاطئ.