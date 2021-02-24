سارة الشامي تبهر متابعيها بـ “فستان حمالات”

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة سارة الشامي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة لها.

وظهرت سارة الشامي، بإطلالة جذابة مما لفت انتباه متابعيها، حيث ارتدت فستانا حمالات أسود مشجر ومن الناحية الجمالية، واعتمدت في المكياج على اللون الروز الذي يبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الذى يتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها البني القصير منسدل بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع ظهورها، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوار، واكتفت بوضع قرط دائري باللون الذهبي وأسورة.

يذكر أن أحدث أعمال سارة الشامي مسلسل “فرصة ثانية” بطولة كل من ياسمين صبري، هبة مجدي، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.

المسلسل من إخراج مرقص عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سنرجي/ تامر مرسي