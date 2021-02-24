منة فضالي تقدم خلاصة خبرتها مع الرجال وتنصح النساء بأشياء غريبة

عدن - ياسمين عبد العظيم - نصائح جديدة قدمتتها النجمة المصرية منة فضالي الي متابعاتها من النساء من واقع خبرتها مع الرجال.

أكدت منة فيها أن تحلي المرأة بالغرور، يبعد عن طريقها كل رجل ضعيف الشخصية، ونصحت النساء بالحفاظ على برودة الأعصاب وعدم قبول الهدايا غير المناسبة، والحرص على إزعاج حبيبها، للتأكد من قدرته على تحملها.

منة قامت بنشر مقطع فيديو يظهرها بكامل أنوثتها ووضعت نصائحها في التعليق على الفيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك، وقالت: كوني مغرورة حتى يبتعد عن طريقك كل رجل ضعيف، كوني باردة لا تجعلي رجلًا يفعل من أجلك أشياء بسيطة لا تناسبك، كوني مزعجة متطلبة، أنانية، شريرة لا يتحملك إلا ذلك الرجل الذي أعماه عشقك عن إزعاجك.

اللافت أن أغلب التعليقات جاءت من الرجال وكلها غزل في إطلالة منة فضالي، بينما لم تبدي أي فتاة تعليقا على النصائح المثيرة للجدل.

وسبق أن عبرت منة فضالي عن شعورها بالندم على الكثير من القرارات في حياتها، موضحة أن أكثر شيء ندمت عليه كان عدم زواجها وتفضيل الفن على الزواج.

وقالت منة فضالي إن قرار تفضيل الفن على الزواج كان متسرعًا، وتابعت في تصريحات لبرنامج “صدى الملاعب”: ندمت على حاجات كثيرة من بينها أنه جاء وقت كنت سأتزوج وفضلت الفن على الزواج وكنت متسرعة جدا، واكتشفت أن الأسرة أهم من العمل.

وتابعت: لو رجع بيّا العمر كنت وافقت على الزواج وتركت العمل”، منوهة بأن مواصفات زوجها المستقبلي أن يكون مجنونًا لأنها تصرفاتها غير متوقعة.

وأضافت: يجب أن يكون مقتدر لأنني مبذرة بشكل كبير، ويستطيع أن يكفي احتياجاتنا، ولا بد أن يكون يحبني ويحب والدتي.