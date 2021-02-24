كاظم الساهر يثير ضجة بسبب صوره مع ابنة شقيقه الفاتنة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار الفنان العراقي كاظم الساهر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره برفقة ندى الساهر ابنة شقيقه التي خطفت الأنظار بجمالها اللافت.

تبين أن الصورة نشرتها ندى عبر حسابها بموقع إنستقرام، للتفاخر بعمها.

وعلقت ندى على الضجة المثارة حول الصورة، مؤكدة إنها التقطت قبل عامين في إسبانيا.

وأشارت ندى إلى كونها ابنة إبراهيم الأخ الأصغر لكاظم، وليس حسين كما روج البعض وأضافت: توقعت أن تنتشر هذه الصور بشكل واسع ويتم تداولها من قبل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كون عمي كاظم يعتبر فنان عنده قاعدة جماهيرية عربية وغير عربية، والصور التي جمعتني معه هي قبل سنتين في اسبانيا.

وأكدت ندى فخرها بأن يكون كاظم الساهر عمها، وقالت “أنا فخر لي أن أكون ابنة أخيه والناس عرفتني عن طريق قرابتي به”.

ونفت ندى ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن أنها تمارس مهنة عرض الأزياء، وقالت “انشالله طموحي أن أكون سيدة أعمال ناجحة كوني أدرس إدارة الأعمال ولازلت طالبة”.

وأضافت ندى “حسابي على السوشيال ميديا يهتم بأمور البنات مثل المكياج وأمور من يومياتي البسيطة”.

ووصفت ندى علاقتها بعمها كاظم بالـ “زينة” وقالت “علاقتي بـ عمي القيصر الحمدالله “زينة” ومن نصائحة لي ولأخوتي كان يقول دائما كملوا دراستكم، ولا تعفون دراستكم أبدا، كان يشدد كثيراً على الدراسة”.