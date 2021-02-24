نور الشريف بتصدر محركات البحث بعد الإعلان عن مشاركته في مسلسل نسل الأغراب

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر الفنان الراحل نور الشريف، ترند ومؤشرات البحث في جوجل مصر، وذلك خلال الساعات الماضية ، بعد انتشار خبر ظهوره ضمن أحداث العمل الدرامي، “نسل الأغراب” بطولة النجمين أحمد السقا، وأمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

والجمهور العربي أراد معرفة أسباب ظهور الفنان ودوره في المسلسل وكيفية الاستعانة به خلال الأحداث وكشف المخرج محمد سامي عن الاستعانة بصورة النجم الراحل نور الشريف ، ضمن أحداث المسلسل حيث ستظهر معلقة على الحائط داخل منزل الفنان أمير كرارة والذي يؤدي دور غفران الغريب.

وليست صورة الفنان نور الشريف فقط الذي سيتم الاستعانة بها في المسلسل، حيث من المقرر ظهور صورة النجم القدير الراحل محمود مرسي، على الحائط في منزل عساف الغريب الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، يظهر كوالد الفنان في المسلسل.

ويسعى المخرج محمد سامي، إلى تشويق الجمهور من خلال الكشف عن أحداث وكواليس المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث الكشف عن الاستعانة بالفنانين الراحلين، ومسبقًا عرض صور من كواليس المسلسل الفنان أحمد السقا والفنانة مي عمر أثناء التصوير حيث يكثف المخرج من ساعات العمل من أجل انتهاء الحلقات والمونتاج قبل حلول شهر رمضان.