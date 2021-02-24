بـ “الهوت شورت”.. أحدث إطلالة لـ “ناهد السباعي”

عدن - ياسمين عبد العظيم - ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صور لها من أحدث جلسة تصوير لها من خلال حسابها اشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وظهرت ناهد السباعي في الصور بإطلالة جريئة ، حيث ظهرت بلوفر مكشوف الأكتاف ، وشورت قصير وهي تمسك بيزا في يدها .

وعلقت على الصور قائلة : ” رأسي يقول يوجا ولكن القلب يقول بيتزا ” .

وشاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل “النهاية” من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

وعن جدها، قالت السباعي في تصريحات صحفية سابقة: :جدى كان موسوعة سينمائية لا يضاهيها أحد”..

هكذا وصفت الفنانة ناهد السباعى، الفنان الراحل فريد شوقى، بعد تقديمه لما يقرب من 450 فيلماً على مدار مشواره، ما بين أقسام التمثيل والتأليف والإنتاج.

وقالت السباعى، إنها لم تُعاشر جدها فى حياته سوى بضع سنوات، وذلك على عكس علاقتها بجدتها الراحلة هدى سلطان التى عاشت معها لفترة، مضيفة: “أحرص على استمداد مزيد من المعلومات عن جدى من حين لآخر، ولذلك أوجد فى الجلسات التى تجمع كبار الشخصيات الفنية ممن عاشروه فى حياته، حيث يتحدثون عنه بإسهاب وأستمتع بشدة لما يقولونه، وأشعر بفخر أن فريد شوقى هو جدى”.

وأشارت إلى أنها شاهدت جدها فى فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى، وذلك بعد طرح مُجسم له داخل إحدى السيارات، متابعة: لم أتمكن من إخفاء سعادتى بعد مشاهدتى لهذا المجسم، حيث تأثرت بشدة وشعرت بوجوده وكأنه يُسلم علىّ».

وثّمنت ناهد جهود فريد شوقى فى السينما قائلة: إذا نظرنا إلى تاريخ جدى السينمائى، سنجد أنه قدم ما يقرب من 450 فيلماً، أى إنه موسوعة سينمائية متفردة لا يضاهيها أحد، لأن عدد الأفلام التى تُنتج حالياً فى العام الواحد لا تُذكر مقارنة به، فهو كان يُقدم 14 فيلماً فى السنة، ولم يكن يشترط مشاركته كممثل فيها، ولكن قد يتخذ من الإنتاج أو التأليف وسيلة للمشاركة».