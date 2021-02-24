تفاصيل انفصال محمد رمضان عن زوجته.. وسبب الطلاق يصدم الجميع (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ضجة كبيرة انتشرت على السوشيال ميديا خلال الآونة الأخيرة بشأن انفصال الفنان محمد رمضان عن زوجته نسرين أبو النجا بعد خلافات حادة نشبت بينهما.

وبالرغم من حرص الفنان محمد رمضان على إبعاد زوجته عن دائرة الضوء، إلا أن التسريبات الأخيرة كشفت عن أزمة حادة وصلت إلى الانفصال بين محمد رمضان وزوجته.

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وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مقربة من أسرة محمد رمضان أن الأزمة بين محمد رمضان وزوجته بدأت في أوائل العام الجاري.

وأوضحت المصادر أن سبب الأزمة بين محمد رمضان وزوجته غيرتها الشديدة وشكوكها بوجود علاقة بينه وبين فتاة من خارج الوسط الفني.

وأكدت المصادر أن زوجة محمد رمضان لم تمتلك أي أدلة على تلك الشكوك، ولكنها واجهته أكثر من مرة بتلك الشكوك ولكنه لم يرد عليها.

وأشارت المصادر إلى أن محمد رمضان انفصل خلال الأيام الماضية عن زوجته نسرين في هدوء، وذلك بعد تفاقم الأزمات بينهما، وهو ما يبرر عدم ظهورها معه في أية مناسبة خلال الفترة الماضية، حتى إن الفتاة التي ظهرت معه في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أثناء نزوله من الطائرة عقب وصوله إلى دبي، لم تكن نسرين زوجته.

وخلال الأيام الماضية تدخل عدد من المقربين لحل المشكلة، وإثنائهما عن قرارا الانفصال، خاصة إنها الزيجة الثانية لرمضان، حيث كان قد تزوج عام 2008 قبل تحقيقه النجومية، وانفصل عن زوجته بعدها بسنوات قليلة بعد أن أنجب ابنته الكبرى حنين، ثم ارتبط بعدها بنسرين وتزوجها.

ومن ناحية أخرى يواصل رمضان حالياً تصوير مشاهد مسلسله موسى المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته سمية الخشاب وهبة مجدي ومنذر رياحنة وغيرهما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.