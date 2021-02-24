شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – بدلة رقص صافيناز اتقطعت على المسرح وانكشاف صدرها بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الراقصة الاستعراضية صافيناز لموقف محرج أمام الجمهور، وذلك في أحدث ظهور لها من إحدى الحفلات الخاصة.

ومن خلال لقطات انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد أظهر الموقف المحرج.

وبعد انتشار اللقطات، نشرت صافيناز فيديو عبر حسابها الشخصي تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، من خلال خاصية الاستوري، وظهرت خلاله وهي تؤدي رقصة في إحدى الحفلات بشرم الشيخ، وكانت ترتدي جامبسوت.