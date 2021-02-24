شكرا لقرائتكم خبر عن اخرجته بيديها فى بث مباشر – اتفرج لبن سما المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وهي تقوم بحلب البقرة داخل المزرعة .

وظهرت “سما” وهي تعاني في عمليه حلب البقرة ولكن في الاخير نجحت في عمليه الحلب.

وعلقت قائلة :” الجاموسه حنت وجابت لبن وأنا باحلبها.. حد عايز لبن؟؟ الفيديو كامل علي قناتي ع اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري…..لبن فريش”، وتفاعل عدد كبير من المتابعين.