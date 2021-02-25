بعد سنوات من الاختفاء.. لن تصدق كيف أصبح شكل بطلة «ذئاب الجبل» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - عرفها الجمهور من خلال شخصية «بثينة»، صديقة «وردة» – آثار الحكيم – في الرائعة الدرامية «ذئاب الجبل»، إنها الفنانة المتألقة دينار.

شكلت الفنانة الكبيرة دينار ثنائي كوميدي وظريف للغاية مع الفنان الراحل وائل نور في نفس المسلسل، وهو يعرفها لكل من يقابله بـ «بوسبس مراتي»، وشجارهم على الشقة التي يهزها الترام.

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وبالرغم من الشهرة الكبيرة التي حققتها الفنانة دينار، إلا أنها اختفت عن الساحة بشكل كامل منذ أكثر من 7 سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل «الصقر شاهين» مع الفنان تيم الحسن.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة للفنانة دينار في أحدث ظهور لها، حيث بدا شكلها مختلفًا بشكل كامل حيث لم يتعرف عليها الجمهور.