تفاصيل الحالة الصحية لـ إيناس عز الدين بعد إصابتها بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت الحالة الصحية للفنانة المتألقة إيناس عز الدين تدهورًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الفنانة إيناس عز الدين في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عضمي كله بيوجعني».

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وأوضحت إيناس عز الدين أنّها تُعاني من ضيق في التنفس و«نهجان»، فضلًا عن فقدان حاسة التذوق بشكلٍ كامل، قائلة: «مش حاسة بطعم أي حاجة.. كله شبه بعضه».

وتخضع إيناس عز الدين، للعزل المنزلي، واتباع البروتوكول العلاجي، بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام، كما أنها تعرضت للإغماء 3 مرات بسبب انخفاض في ضغط الدم.