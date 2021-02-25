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أوس أوس يوجه رسالة مؤثرة إلى ابنه المتوفي في عيد ميلاده

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عدن - ياسمين عبد العظيم - أوس أوس

تذكّر الفنان المصري أوس أوس طفله المتوفّى علي حيث أحيى ذكرى ميلاده التي تصادف في 24 (فبراير، من خلال رسالة معايدة مؤثرة وجّهها إليه عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أوس أوس كتب فيها: عيد ميلادك في الجنة يا حبيبي (علي محمد أسامة) 24/2 إلى أن نلتقي. وتناقل نص رسالة أوس أوس عدد من الحسابات الناشطة على المواقع ولاقت تفاعلاً من الكثيرين الذين أبدوا تعاطفهم معه.

 

ويُشار إلى أن الطفل توفي في 21 يونيو من العام 2020 عن عمر 4 أشهر، وذلك إثر سقوطه على وجهه في المنزل.

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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