شيري عادل تخضع لجراحة دقيقة وصديقتها المقربة تطلب الدعاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجأت الفنانة المصرية إنجي خطاب متابعي حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” بنشر صورة جمعتها مع الفنانة شيري عادل.

إنجي أثارت الاهتمام بالتعليق عليها حيث أشارت إلى أن الأخيرة ستخضع لجراحة دقيقة، وطلبت من الجميع الدعاء لها بالشفاء، وكتبت: فضلاً دعواتكم بالشفاء لأختي وصاحبة عمري، النجمة شيري عادل بالشفاء، هتعمل عملية جراحية دقيقة.

وأضافت: ربنا يقومك بالسلامة، يا روحي يارب”… وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين تساءلوا عن طبيعة هذه العملية وعن المشكلة الصحية التي تعانيها شيري.

مصادر مقرّبة منها كشفت في وقت سابق أنها تعيش حالة من الاكتئاب منذ إعلان ارتباط طليقها الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود بالفنانة حلا شيحة.

وأكدت هذه المصادر أن أخبار الارتباط أثرت في نجاح قصتها في مسلسل “إلا أنا” وجعلتها تعيش حالة نفسية سيئة. وذكرت أيضاً أنها قررت الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي لتتجنّب قراءة الأخبار التي تتعلق بالثنائي، والتي أصبحت تشغل الكثير من المتابعين، علماً أنهما عقدا قرانهما بعد ذلك بالفعل.