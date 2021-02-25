المحكمة تصدر حكمها على الممثلة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الممثلة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها في مسكن الزوجية، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مع إلزامها بالدعوى المدنية.

وكانت تحقيقات نيابة البساتين قد كشفت عن تطورات جديدة في قضية الممثلة عبير بيبرس، المتهمة بقتل زوجها بثلاث طعنات في الصدر والقلب أحيلت على إثرها لجنايات القاهرة.

حيث تمت مواجهة المتهمة بدليل وضعها في مأزق وأثبت التهمة عليها، وهي صورة تم التقاطها من هاتفها يوم الحادث 30 مايو ويظهر فيها المجني عليه ملقى على الأرض على ظهره وتظهر المتهمة في الصورة وهي تخرج لسانها عقب مقتله وبمواجهتها قالت عبير بيبرس مكنتش مصدقة إنه مات، بعد ما الإسعاف جت وقالت لي أنه توفي

وبسؤال المتهمة بأن توقيت التقاط الصورة قبل حضور سيارة الإسعاف، أجابت “معرفش”، ولم تجب المتهمة على سؤال النيابة.

وتبين من التحريات أن المتهمة كانت ترتدى ملابس أثناء التقاط الصورة مع زوجها القتيل، وغيرت ملابسها قبل حضور سيارة الإسعاف.