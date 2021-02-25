عاريا وسط الدولارات.. محمد رمضان يتعرض لهجوم في أحدث ظهور له

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهر محمد رمضان في الصورة وهو يضع مجموعة من النقود حول وسطه أمام برج خليفة، وعلق على الصورة قائلا: “جاهزين”.

وهاجم عدد من الجمهور محمد رمضان بعد نشره هذا الصورة بسبب أنه يواصل استفزاز الجمهور وهو يقف عاريا.

جدير بالذكر أن مسلسل “موسى” لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، وعبير صبرى، وهبة مجدى، ورياض الخولى، ومنذر رياحنة، وسيد رجب، وصبرى فواز، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، ومفيد عاشور، وحمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وحول أزمته مع زوجته، وفي أول تعليق له على الأنباء المتداولة بشأن انفصال شقيقه الفنان محمد رمضان عن زوجته نسرين أبو النجا، أكد محمود رمضان أن تلك الأنباء ليس لها أساس من الصحة.

ومن خلال تصريحات صحفية، قال محمود رمضان إن تلك الأنباء كلها ليست صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، وأعلن استغرابه من تداولها السريع، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من التليفونات بشأن هذا الأمر.

ورفض محمود رمضان التأكيد أو نفي وجود خلافات بين الفنان محمد رمضان وزوجته نسرين أبو النجا، مشيرًا إلى أن كل البيوت بها خلافات أسرية وأن الأمر شيء عادي.

ويتواجد الفنان محمد رمضان في مدينة دبي بدولة الإمارات، ومن المقرر أن يعود إلى مصر غدا أو بعد غدا على الأكثر حتى يستكمل تصوير مسلسله الجديد «موسى»، الذي ينافس به في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل «موسى» يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رمضان كلا من الفنانين، سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة «سينرجي» للإنتاج الفني.