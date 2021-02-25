بإطلالة جريئة.. لقاء الخميسي تصدم متابعيها.. والجمهور يرد: «شربتي بانجو ولا لسه؟»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المتألقة لقاء الخميسي حالة من الجدل في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال جلسة تصوير وصفها الجمهور بـ «الجريئة».

ونشرت لقاء الخميسي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عدة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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وظهرت الفنانة لقاء الخميسي في الصور بإطلالة أنيقة وجريئة، وهي تجلس على مقعد، مرتدية فستانا قصيرا مجسما، باللون الأسود، يكشف عن ساقيها، ويتوسطه حزام من الخصر، لتستعرض جمالها وأنوثتها، كما حرصت من خلالها على إظهار السيجارة في يديها.

وبالنسبة للناحية الجمالية، ظهرت بتسريحة شعر بسيطة ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية واختارت لون الأحمر الفاقع في الشفاه، وتزينت ببعض المجوهرات الماسية الراقية المتناغمة مع إطلالتها.