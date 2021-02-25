شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. هيفاء وهبي تفجر انستجرام بأفخاذ عارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سحرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها من خلال إطلالتها الأخيرة التي ظهرت فيها أشبه بعارضات الـ “نايت كليب”، على حد وصف أحد المتابعين.

ونشرت الفنانة المثيرة للجدل دائمًا بإطلالاتها الصارخة، صورة عبر حسابها على منصة التواصل، وقد ظهر هيفاء وهبي ترتدي قميص سهرة اورنج اللون بتسريحة شعر غير اعتيادية، وقد زادت اطلالة الفنانة جاذبية السيجارة في الفم والنظارة السوداء التي أعطتها نوع من القوة والعنفوان.

وبرز في الصورة وهو ما جذب الأنظار أفخاذ الفنانة اللبنانية، حيث نالت النصيب الأكبر من التعليقات.

وتفاعل المتابعون مع اطلالة الفنانة بين من أشاد بها وبجمالها وتغزل بملامحها، وبعضهم آثر أن يضع لمسته الخاصة بكلمات “فحش وبذاءة”، كما هي العادة على صور مشاهير الفن.

أما آخرون، فقد بدؤوا “يسوقوا الشرف”، كما يقول نشاط التواصل سعد الشمراني، حيث بدأ البعض بالتساؤل عن سبب هذه الإطلالات المتكررة للفنانة وهل هي تتعمد أن تبرز مفاتنها وتحديدًا “ما تحت السرة”، يسأل بياع السعادة (بحسب التسمية الظاهرة على الحساب.

يذكر أن هيفاء وهبي ربحت قضية رفعتها وأدخلت على اثرها مدير أعمالها السابق محمد وزيري السجن بداعي سرقة أموالها وممتلكاتها في دولة مصر العربية والتي قدرت بحوالي 63 مليون جنيه مصري.