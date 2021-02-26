بعد 42 عامًا من اختفائها.. لن تصدق كيف أصبح شكل بطلة «غرام في الكرنك» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - عرف الجمهور الفنانة المعتزلة فريدة فهمي بدورها في فيلم «غرام في الكرنك»، حيث بدأت مشوارها الفني كممثلة بدون رقص ولكن بعد ذلك تفرغت للرقص الايقاعي وكانت ضمن المؤسسين لفرقة رضا.

ووفقًا لما ذكرته الفنانة فريدة فهمي في حوار لمجلة «الكواكب»، فقد تزوجت من المخرج علي رضا شقيق محمود رضا عام 1958، وتزوجت شقيقتها نديدة من محمود رضا.

تفاصيل ضبط فتاتين استخدموا «تيك توك» لإقامة علاقات محرمة مع الشباب

قبل عرضها.. 3 أسرار لا يعرفها الجمهور عن «بودي جارد» التي باعها الزعيم بـ مليون دولار

وحصلت الفنانة المعتزلة فريدة فهمي على دكتوراه في الرقص الإيقاعي بالولايات المتحدة الأمريكية في الثمانينات، وكان آخر أعمالها الفنية فيلم «أسياد وعبيد» عام1978.

وبعد أعوام طويلة من الاختفاء عن الأضواء، فقد ظهرت مؤخرًا برفقة وزيرة الثقافة. حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على زيارة الفنانة الكبيرة فريدة فهمي وبصحبتها الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

وأثارت فريدة فهمي حالة من الجدل بتصريحاتها، حيث قالت إن الجمهور لم يعد يعرفها، فعلى عكس السنوات السابقة كانوا يتهافتون عليها لالتقاط الصور، لكن حالياً لا تجد من يعرفها، كما أنها لا تخرج كثيراً ولا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تكرهها.