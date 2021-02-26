بعد تدهور حالته الصحية.. طبيب يوسف شعبان يفاجئ جمهوره بنبأ محزن

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد ساعات قليلة من الإعلان عن نقل الفنان الكبير يوسف شعبان إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية، أعلن الأطباء عن نبأ حزين بشأن حالته الصحية.

وبحسب ما ذكرته الفنانة نهال عنبر في تصريحات صحفية لها، فقد أكدت أن الفريق الطبي المعالج للفنان يوسف شعبان قرر نقله للعناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

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وقالت نهال عنبر إنها تتواصل حاليا مع الأطباء فى المستشفى، لمتابعة حالته الصحية ومعرفة آخر المستجدات، مناشدة محبيه بالدعاء له.

وكانت زينب ابنة الفنان يوسف شعبان قد أكدت في وقت سابق من اليوم أن حالته تشهد تحسنا طفيفا بين الحين والآخر، وتحرص على مهاتفة الأطباء على مدار الساعة.