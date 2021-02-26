إتفرج – فضيحة بالصور – سما المصري تعترف بوجود فيديوهات جنسية لها

تواصل الراقصة المصرية سما المصري إثارة الجدل بتصريحاتها المفاجئة والجريئة، وكان آخرها بالأمس خلال إجابتها على أسئلة المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وطرح عليها أحد المتابعين سؤالاً عما إذا كانت تشاهد الأفلام الإباحية فردت : “باتفرج على نفسي”.

وهو ما أثار ضجة كبيرة في أوساط المتابعين ودفع عدداً كبيراً منهم إلى توجيه الألفاظ الخارجة لها، إلا أنها أرفقت نص السؤال والجواب بالتعليق: “كمان ساعتين يعني الساعه 9 هنبدا أسئلة الستوري وهارد عليكم كلكم بس والنبي بلاش الاسئلة القبيحة دي عشان هارد عليكم رد أقبح منها… أوك؟”.

وكانت المصري نشرت صورة لها وهي ترفع ساقها إلى الأعلى وعلّقت بالقول:”فقرة الأسئلة النهارده في الستوري الساعه 9 بدري أهو عشان تخرجوا وتتفسحوا…شو حلو حبيبي شو حلو…هاالقمر شوفوا ما أجمله. بس أنا عبالي دللو وحياتي ماحدا باه يزعلو… أنا نرجسية وباحب نفسي بشكل فوق الشنيع البشيع”.