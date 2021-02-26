شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – هنا شيحة تتعرض للاغتصاب من قبل هذا الرجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الفنانة المتألقة هنا شيحة جمهورها ومتابعيها بالحديث عن دورها في فيلم «النهاردة يوم جديد»، والذي شاركت فيه برفقة عدد كبير من نجوم الفن.

وخلال لقاء تليفزيوني لها على هامش حفل ختام الدورة الثانية وأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبرت عن سعادتها الكبيرة بمشاهدتها فيلم «حظر تجول» خلال مهرجان القاهرة السينمائي، وهنأتهم على هذا العمل الذي وصفته بالرائع.

وتحدثت الفنانة المتألقة هنا شيحة عن أعمالها القادمة، حيث كشفت عن أنها تستعد لتقديم مسلسل مع المؤلف هيثم دبور عن شخصية «نادية» للفنانة فاتن حمامة في فيلم «الليلة الأخيرة».

وأوضحت الفنانة المتألقة هنا شيحة أنها تأخذ العمل من جانب نفسي، وأشارت أن هذا العمل به تحد أكبر، وأشارت الفنانة هنا شيحة خلال تصريحاتها أنها تبدأ غدا تصوير فيلم «النهاردة يوم جديد»، وأوضحت أنه يتحدث عن امرأة زوجها يغتصبها.

وأشارت إلى أنه لا يوجد في القانون ما يدافع عن هذه الواقعة، لذلك أرادوا أن يلقوا النظر عليه، واختتم مهرجان القاهرة السينمائي الخميس الماضي، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، بحضورعدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.