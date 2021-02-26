ابنة عمرو دياب تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت كنزي عمرو دياب، نجلة الهضبة عمرو دياب حالة من الجدل بين متابعيها في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت كنزي عمرو دياب عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة جديدة لها.

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وبحسب ما جاء في الصورة، فقد ظهرت كنزي عمرو دياب من داخل احدي المعارض الفنية، مرتدية تيشيرت باللون الأبيض مكشوف البطن، مع جاكيت باللون النبيتي، وبنطلون جينز أزرق.

وأكملت كنزي عمرو دياب إطلالتها بوضع وشاح متعدد الألوان فوق رأسها، مع شنطة باللون الرمادي، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها، مع بعض الاكسسوارات الذهبية.