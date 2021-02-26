بعد شفائها من المرض.. فيفي عبده تبهر جمهورها بوصلة رقص بفستان مكشوف (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده حالة من الجدل في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مقطع فيديو أدت من خلاله وصلة رقص.

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وبحسب ما جاء في الفيديو، فقد ظهرت الفنانة فيفي عبده تؤدي وصلة رقص من أمام منزلها، مرتدية فستان طويل مكشوف الأكتاف، باللون الأخضر، تاركة شعرها منسدلًا على أكتافها.

وعلقت فيفي عبده علي الفيديو، كاتبة: “‏يا مساء الفل من مصر أم الدنيا الأغنية دية المطربه هدى على فكرة أنا بحبها اوي الأغنية دي وبحب هدى بحبك وانت كمان سهرة سعيدة”.

يذكر أن فيفي عبده طمأنت متابعيها علي حالتها الصحية، عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي “انستجرام”، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة.

ونفت فيفي عبده دخولها المستشفى، مؤكدة أنها بحالة صحية جيدة داخل منزلها.