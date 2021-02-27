بعد التشكيك في نسب أولاده.. هالة صدقي تؤكد: لن أسامح زوجي واعتذاره مرفوض

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت النجمة المصرية هالة صدقي أن عدم تفاعلها مع رسالة الاعتذار الأخيرة من زوجها هو عدم قبولها الاعتذار.

هالة أكدت أنها لن تسامحه أبدا على تصريحاته التي شككت في نسب طفليها إليها، لأن هذه التصريحات أضرت بالطفلين وستلاحقهما طوال العمر.

وأضافت هالة، أثناء حلولها ضيفه على برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي: زوجي قام بإلحاق الضرر بي، وبعدها حاول كثيرا التواصل معي، لكنني رفضت ولم أستطع مسامحته، وبدأ في كتابة ألفاظ وأمور أغضبتني على الفيس بوك، وأرسلت له عددا من الرسائل لكي يكف عن هذا التشهير ولا يكتب هذا الكلام، وابني ايضا عاتبه.

وواصلت هالة قائلة: ظل لخمس سنوات يفعل هذا، وصمتي كان بسبب خوفي على أولادي، ومعظم أفراد أسرته يرفضون ما يفعله، وبدأ يضغط علىّ من خلال أولادي، وحاول منعهم من السفر والعديد من الأمور الأخرى، والمشاكل موجودة في كل العائلات والأسر.

وتابعت قائلة: إنني أحترمه وأُقدره لأنه لا يزال زوجي ووالد أبنائي، ولكن لا أعلم كيف سيتعامل مع أولاده بعد ما قام به، وهم غاضبون جدا منه، وهو كان حلم حياته يعيش في أمريكا، ولكن التواصل بينه وبين أولاده مقطوع.

وقالت هالة صدقي، إنني حزنت من أجل أولادي بسبب ما يفعله زوجي، والمشكلة القائمة بيننا، وأولادي غاضبين جدا من الفيديوهات التي نشرها ومتفهمين الأمر، وأنا صعبان عليا ما يفعله، لأنه الحق ضررا بالغا بنفسه لأن أولاده لا يكلمونه.