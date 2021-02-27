شيري عادل تغادر المستشفى وتكشف تطورات حالتها الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - طمأنت الفنانة شيري عادل جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها غادرت المستشفى بعد 48 ساعة من الجراحة الدقيقة التي خضعت لها يوم الأربعاء الماضي.

وقالت إنها ستحتاج للمزيد من الفحوصات للاطمئنان على نجاح العملية، وبعدها ستخضع لفترة نقاهة قبل العودة لاستكمال تصوير أعمالها الفنية.

أشارت شيري إلى أنها تشعر بتحسن كبير في حالتها الصحية، ومتواجدة حاليا في منزلها، ورفضت عادل الكشف عن طبيعة الجراحة، واكتفت بالقول بأن العملية الجراحية كانت صعبة وامتدت عدة ساعات، وستحتاج للمزيد من الراحة في الأيام المقبلة.

ولن تتمكن شيري من المشاركة في الترويج لفيلمها الجديد “للإيجار” المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 3 مارس المقبل، من بطولة النجمين خالد الصاوي ومحمد سلام وعصام السقا وجيهان خليل وياسر الطوبجي وهايدي رفعت وإنتاج محمد دياسطي ومحمد الحمادي.