أسرة حلا شيحة تقيم احتفال عائلي وغيابها يثير التساؤلات حول احتجابها

عدن - ياسمين عبد العظيم - لفتت النجمة حلا شيحة الأنظار بغيابها وزوجها معز مسعود عن أكبر حفل عائلتي أقامته اسرتها بمناسبة الذكر ال 43 لزواج والديها الفنان التشكيلي المصري أحمد شيحة ووالدتها اللبنانية نادية زيتون.

تساءل عدد كبير من متابعي شقيقتها هنا عن سر الغياب وهل لا زالت “العروس” في شهر العسل.

القصة بدأت بعدما كشفت النجمة هنا شيحة عن تنظيم العائلة لحفل كبير بمناسبة الذكر ال 43 لزواج والديها، وحضرته شقيقتيها والأحفاد، وتم نشر الصور عبر حساب هنا على موقع الفيس بوك، وخاصية الاستوري بحسابها على إنستجرام، وتضمن 10 صور تجمع كل أفراد العائلة.

تبين أن حلا شيحة غائبة ما دفع المتابعون للسؤال عنها وهل لا زالت في شهر العسل منذ عقد قرانها يوم 8 فبراير الجاري، أم قررت الاحتجاب بعد زواجها من الداعية معز مسعود، خاصة وانها لم تنشر أية معايدة لوالديها، وتوقف تفاعلها على حسابها بموقع إنستجرام عند نشر صورة لها بغطاء الرأس برفقة زوجها معز مسعود من مراسم عقد القران.