منى السابر تكشف تطورات أزمتها مع ابنتها حلا الترك

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت منى السابر، عبر مقطع فيديو نشرته في حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، عن أحدث تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك، وذلك بعد ساعات من فيديو هاجمت فيه دنيا بطمة وجدة ابنتها، وكشفت فيه عن تكفل دكتورة خلود لمصاريف ابنها الدراسية.

هاجمت منى السابر جدة حلا الترك، قائلة: “أنا بدي فلوس! طب المتأخرات، والإيجار المتراكم عليا مين يدفعه مثاً، الولد اللي حيلتي ها الحين، كتر خيرها دكتورة خلود اللي إنشالله يقلب التراب دهب بين إيديها، اللي دفعت لمدرسة عبد الله، الله يحفظها ويحفظ عيلها من كل شر

.وأضافت: الحين دفعت الدكتورة خلود، بعدين مين بينفع! أنا بشتغل على حالي عايزة أشتغل إعلانات، بس انتو شايفين وضع كورونا، شايفين وضع الناس اللي مش عارفة إيش تسوي.. انتو شوفتوني لما أنا طلعت وطلعت هي ترقص وتحط أغنية يوم ليك ويوم عليك لأن هذا مستواها المتدني، أنا ما بشمت في حدا.. بس هل أنا لها الدرجة أذيتكم! شنو مشكلتك معاي.. تتكلمين في شرفي.. في عرضي، وبتتكلمي مع كل الناس وتهاجمي اللي يدافعوا عني، تبغين أنا اتكلم بعد!.

وتابعت: أنا بسوي بأصلي.. عيب.. انت في عمر وكقدوة للأولاد ما يصح تدورين من واحد لواحدة تتكلمين عني، أنت المفروض تحطين أيدك بأيدي، تقولين الولاد الله راح يحاسبا عليها.. تتحدثين عن التراكمات! أنا كنت أعاملك معاملة الأم.

وبعد أن أحدث الفيديو الذي هاجمت فيه السابر ضجة كبرى وتباينت التعليقات عليه ما بين تعليقات مؤيدة وأخرى مهاجمة للسابر، ظهرت الأخيرة في مقطع فيديو كشفت فيه عن أحدث تفاصيل قضيتها مع ابنتها حلا الترك، حيث قالت إن القضية تم حفظها للحكم، مؤكدة على أن جلستها الأخيرة استمرت لفترة أطول مقارنة بالجلسات السابقة.