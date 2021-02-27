يوسف شعبان يفقد الوعي داخل العناية المركزة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تدهورت الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، اليوم وفقد الوعي داخل العناية المركزة حيث يتم احتجازه في إحدى مستشفيات العزل في القاهرة بعد إصابته بفروس كورونا.

كشفت إيمان، ابنة الفنان القدير يوسف شعبان، في تصريحات صحفية لها، عن تدهور الحالة الصحية لوالدها المحتجز حاليا داخل غرفة العناية المركزة، مؤكده أن والدها فقد الوعي وجرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث طالبت جمهوره بالدعاء له بتجاوز هذه الأزمة الصحية.

وأعربت ابنة يوسف شعبان نقيب الممثلين سابقًا ، عن استيائها من الأنباء التي يتم تداولها من حين لآخر عن وفاته، على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة الجميع بالتوقف عن نقل هذه الأخبار التي تزيد من سوء حالتهم النفسية والدعاء لوالدها لمرور هذه الأزمة الصحية وخروجه من المستشفى سالمًا.