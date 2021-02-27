نصف مليون دولار مكافأة لمن يجد كلاب الليدي جاجا

عدن - ياسمين عبد العظيم - كافأة قيمتها نصف مليون دولار عرضتها الفنانة الأمريكية ليدي غاغا، لمن يعيد كلبيها “كوجي وغوستاف” بعد سرقتهما، في هوليوود أثناء فسحتهم مع الحارس الخاص برعايتهم.

سُرق اثنين من كلاب الفنانة الأمريكية، من فصيلة” البولدوغ الفرنسي بعد أن أطلق مسلح النار على الرجل الذي كان يتولى التنزه بهما في هوليوود.

وأطلق المشتبه به النار من مسدس نصف آلي على الرجل الذي كان يُنزّه الكلاب، قبل أن يهرب ومعه اثنان منها، وأوردت تقارير في وسائل إعلام أمريكية أن اسم الضحية رايان فيشر.

وتتواجد “ليدي غاغا” في العاصمة البريطانية روما من أجل تصوير مشاهد فيلمها الجديد، لريدلي سكوت، باسم “غوتشي”، وكان كلابها في هوليوود حيث وقوع حادث السرقة وإطلاق النيران على أحد الرجال الذي يعمل لصالحها.

كانت الواقعة حينما أطلق مسلح النار على رجل، يعمل لصالح المطربة الامريكية، عندما كان ينزه الكلاب، في “هوليوود” في مقاطعة “لوس أنجليس” في “ولاية كاليفورنيا”، فيما هربت الكلبة الثالثة “ميس آسيا”، وعثرت الشرطة عليها في وقت لاحق.

ليدي غاغا تصون بشدة كلابها، التي رافقتها في مناسبات عامة، منها حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، واستعراض على هامش مباراة السوبر بول في عام 2017، حيث يوجد لكلبتها ميس آسيا حساب رسمي بموقع انستجرام .