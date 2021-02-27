مع بداية كتابة مذكراتها.. أسرار في حياة “لبنى عبد العزيز”

عدن - ياسمين عبد العظيم - صرحت الفنانة المصرية، لبنى عبد العزيز، بأنها قررت كتابة مذكراتها، واتفقت مع الكاتبة هبة محمد على ذلك.

وقالت إنها تحدثت كثيرا مع الكاتبة هبة محمد على كاتبة مذاكراتها “امرأة مصرية”، وأنها وجدت الكاتبة من أكثر الشخصيات التي تود الحكى معها، مشيرة إلى أنه كانت هناك فكرة مأخوذة عنها عندما دخلت المجال والوسط الفني أنها متعالية ومغرورة، ولكن حقيقة الأمر أنها كانت خجولة إلى حد كبير، ومن يقترب منها كان يعلم هذا الأمر.

وقالت الفنانة لبنى عبد العزيز، خلال تصريحات لفضائية “الحياة” المصرية، إنها وجدت الكاتبة هبة محمد من أكثر الشخصيات التي تود الحكي معها.

وأضافت أن دخولها التمثيل جاء بالصدفة، وكانت خائفة في البداية ولكنها أرادت أن تخوض التجربة.

وتابعت الفنانة لبنى عبد العزيز، أنها عندما جاءتها المنحة في الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن لها أن ترفضها رغم أنها كانت تود الدراسة في الكلية الملكية في بريطانيا، مضيفة أنها رغم ضعفها إلا أنها لا تخاف من أي شيء وتحب المجازفة، ولكنها من الممكن أن تخاف من “الصرصور أو الفأر”، مؤكدة أن دخولها التمثيل جاء بالصدفة وكانت خائفة في البداية، ولكنها أرادت أن تخوض التجربة.

وأشارت لبنى عبد العزيز إلى أن علاقتها بالكاتب إحسان عبد القدوس كانت طيبة، حيث إنه كان جارا لهم وكلما يراها يقول لها: “إنتى لازم تمثلي”.

وأوضحت أن هناك حماية من الرئيس السيسي والجيش للشعب المصري، ولديها أمل كبير في مستقبل مصر، وشعرت أيام حكم الجماعة الإرهابية بأن مصر ستغرق ولن تقوم لها قومة، وأن الرئيس السيسي هو من لبى نداء الشعب ويبني للمستقبل.