شيرين رضا.. تروي بدايات قصتها مع الهضبة “عمرو دياب”

عدن - ياسمين عبد العظيم - حلت النجمة شيرين رضا ضيفة في برنامج” الدوبلكس” مع أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، وقالت، لما جالى كورونا لقيت نفسى مش بعرف أتذوق أو أشم أي حاجة وعملت التحليل وطلع عندى.

وأضافت شيرين رضا، أنا بدايتى في الفن كانت من الإعلانات كنت في العجمى، وطارق نور كان عاوز يصور إعلان “أدوات صحية” على البحر فصورته وبعد كده عملت إعلانات كتير أوى.

وعن بداية تعارفها بالهضبة عمرو دياب، قالت شيرين رضا: عملت له إعلان وأنا عندى 14 سنة واتعرفت عليه وقتها، ولما كنت في أمريكا كان صديق أصدقائى ولما رجعت حبنى وخطبنى.

وتابعت شيرين رضا: عمرو دياب رومانسى جدا وكان بيغنى ليا كل الأغانى، وابنتى نور شاطرة في الدراسة، وهى بتطبق نظام لن أعيش في جلباب والدتى، وأنا حتى وهى صغيرة كنت بقولها في المستشفى غيروكى، روحى دورى مين أهلك.

يذكر أن آخر أفلام النجمة شيرين رضا هو فيلم “الغسالة” تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته كل من: محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول “عمر” دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر اختراع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج عدوه.