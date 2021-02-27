هالة صدقي عن أزمتها مع والد أبنائها: هخليه يدفع التمن

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت الفنانة هالة صدقي، إن مشكلتها مع والد أبنائها مشكلة عادية، خلاف بين الزوج والزوجة، ومحكمة الأسرة مليئة بالقضايا، لكن كانت الأزمة أنها فنانة مشهورة فأي شيء يحدث يتم تداوله بشكل كبير.

وأضافت خلال لقاء في برنامج “واحد من الناس” مع عمرو الليثي، أنه كان يحاول التواصل معها لكنها كانت ترفض، لأن هناك أمور من الممكن أن تسامحها وهناك أمور أخرى لا تستطيع المسامحة فيها، مشيرة إلى أنه كان يوجه شتائم لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت لا تهتم بها، لكن لأنه يعرف أن نقطة ضعفها الأولاد بدأ يزعجها من خلالهما.

وأكملت حكايتها، أن البداية أنه أوقف جواز السفر الأمريكي لهما، مما تسبب في عدم مشاركتهما في بعض الألعاب الرياضية، ثم منعهما من السفر وكأنهما خارجين عن القانون ومجرمين، ثم القضية الأخيرة.

وأكدت هالة صدقي أن زوجها السابق سيدفع الثمن، من خلال علاقته بأولاده قائلة “هيدفع التمن مش أنا اللي هدفعهوله، ولاده العلاقة أكيد مش هتبقى سهلة معاهم، هو عور نفسه مش عورنا إحنا”.

وأكدت هالة صدقي أنها حافظت على أولادها وأنها لمدة 6 سنوات يقوم خلالها بتوجيه الشتائم لها ولا ترد من أجل مصلحة الأولاد، مشيرة إلى أن أغلب أفراد أسرته معترضين على ما يفعله، إلا والده يقوم بدعمه.

وبدأت الأزمة عندما ظهر المحامي سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي في فيديو يؤكد فيه أنه رفع قضية يطالبها فيها بإجراء تحاليل DNA لمعرفة نسب أولاده.

وردت هالة على ما قاله رافضة كل اتهاماته، عندما قال إنها لم يكن لديها القدرة على الإنجاب وشكك في نسب ابنيها “مريم وسامو”، مشيرة إلى أن الخلافات مع زوجها منذ 5 سنوات، موضحة أنها احترمت قراره بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكنها رفضت السفر معه، وتحملت السباب والإهانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.