تفاصيل اختفاء الفنانة “علا غانم” عن الوسط الفني

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد اختفاء الفنانة علا غانم عن الوسط الفني لمدة تزيد على عامين، تحدث الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، عن اختفائها خلال الفترة الماضية، قائلًا: «لا نعرف سبب ابتعادها عن الوسط الفني، فهذا أمر يرجع لها».

وقال طلبة في تصريحات صحفية: «علا غانم تدفع اشتراكات نقابة المهن التمثيلية بشكل مستمر، ولا نعرف شيء عن ابتعادها عن الوسط الفني، فهي تعيش في الخارج مع ابنتها».

واختفت الفنانة علا غانم، عن الوسط الفني منذ سنوات، وأكد مصدر مقرب من الفنانة علا غانم، أنها تفكر في اعتزال الوسط الفني بسبب عدم عرض أعمال فنية تليق بها، وقررت أن تعيش حياتها مع بناتها في أمريكا، وكرهت الحياة الفنية، كما أنها تشعر بالإستياء الشديد من ابتعاد الشركات المنتجة عنها.

وجاءت آخر منشورات علا غانم، عبر صفحتها الرسمية منذ عام كامل بتاريخ 26 فبراير 2020، ومن بعدها انقطعت كافة الأخبارعن الفنانة المصرية، ولم يرد أي خبر عنها سواء بالإيجاب أو السلب، وتوقفت الحياة عبر صفحاتها الرسمية بكافة مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشط عليها.

وآخر عمل للفنانة علا غانم قدمته كان عام 2019، من خلال دور «أحلام» بفيلم خط الموت، مع المخرج محمد عادل، ولم تشارك بعدها في أي أعمال سينمائية أو درامية، أو مهرجانات فنية .

وظهرت علا غانم، للمرة الأولى كوجه جديد من خلال مسلسل «زيزينيا: الولي والخواجة»، وعرفت بعدها الطريق إلى السينما وقدمت العديد من الأفلام، منها «سهر الليالي، حريم كريم، أحاسيس، بدون رقابة».

وتخرجت من قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة عام 1994، ثم توجهت للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية لكنها لم تكمل دراستها به، وبدأت حياتها الفنية بالعمل في الأغاني المصورة والاعلانات التليفزيونية، وكان أشهر ظهور لها على اﻹطلاق في أغنية «حنساك» مع الفنان محمد فؤاد .