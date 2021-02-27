حافية القدمين وبالبيجامة.. درة تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة التونسية درة، جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” جلسة تصوير جديدة لها.

وظهرت الفنانة “درة” من خلال الصور بإطلالة مميزة، مرتدية بيجامة ستان باللون الأحمر وبنطلون بنفس اللون وحافية القدمين، ونالت صورها إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

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ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة درة على خصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها من أنامل المصفف هيثم دهب، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة درة في تصوير فيلم “الكاهن” بطولة النجوم محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.