فيفي عبده تغضب جمهورها بإطلالة شبه عارية والجمهور يعلق.. هتتوبي امتى

عدن - ياسمين عبد العظيم - فيفي عبده

شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده جمهورها من خلال حسابها الشخصي على تطبيق موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورة جديدة لها.

وظهرت الفنانة فيفي عبدة بإطلالة جريئة وسط الصحراء، مما أدى إلى غضب متابعيها وعلقوا على الصور كالتالى:- الفستان قصير يا فنانة _ ايه ده يا فيفى _ هتتوبي امتي _ لو كان طويل شوية كان هيحصل ايه يعنى

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من ناحية اخرى يذكر أن الفنانة فيفي عبده نشرت مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة.

وقالت فيفي عبده: “يا جماعة بسم الله ما شاء الله، الله اكبر خمسة وخميسة عليك يا فوفو اة والله العمر مش بعزقة انا برد علي بيقول اني في الانعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك علي فكرة”.