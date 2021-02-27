هجوم حاد على هنا الزاهد والسبب “لبانة”

عدن - ياسمين عبد العظيم - هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، فيديو جديد لها.

وظهرت الفنانة هنا الزاهد من خلال الفيديو وهى تأكل اللبانة بطريقة غير مناسبة لأخلاقيات المجتمع، وتعرضت لموجة هجوم شديدة من متابعيها.

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ومن ناحية آخرى اعتذر المخرج خالد الحلفاوي مخرج مسلسل حلوة الدنيا سكر عن عدم استكمال اخراج باقي حلقات العمل، بسبب ما حدث من تبديل عرض الحلقات دون علمه، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلا: “القناة اللي يتعرض المسلسل قررت إن أنا حمار ومبفهمش فغيرت ترتيب الحلقات.. وبعتذر عن إخراج باقي المسلسل بالمرة”.