لاميتا فرنجية تبهر جمهورها فى جلسة تصوير جذابة بـ الفراولة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صور جديدة لها

وظهرت الفنانة “لاميتا فرنجية” في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة ارتدت من خلالها تيشيرت انيق باللون الرمادي وهى تأكل الفراولة وعلقت قائلة “عندما يكون اللون الأحمر.

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من ناحية اخرى يذكر أن اخر أعمال الفنانة لاميتا فرنجية من خلال مشاركتها مع الفنان تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.