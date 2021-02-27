شكرا لقرائتكم خبر عن فى حمام الملاطيلى .. اتفرج ماذا تفعل صافيناز مع صديقتها في البانيو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الراقصة الارمنية المقيمة في مصر صافيناز متابعيها ببث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لها بينما كانت تستمتع بوقتها في الجاكوزي.

وظهرت صافيناز في الفيديو في حوض الجاكوزي برفقة صديقتها التي كانت تغني وتساعدها في قراءة التعليقات.

وردا على احد متابعيها قالت صافيناز “ما تخافوش من كورونا تعالوا جاكوزي هنا سخن اوي وما فيش كورونا بتموت من كتر السخنية”.