شكرا لاهتمامكم بخبر بعد صوره الأخيرة.. هل وقع الانفصال بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت بسمة بوسيل الفنانة المغربية المعتزلة عدد من الصور واللقطات خلال حفل راقص برفقة عدد من أصدقائها، حيث ظهرت بسمة وهي ترقص وتغني وبدت عليها علامات السعادة دون أن يظهر في الصور زوجها تامر حسني مما فتح الباب أمام أسئلة جديدة حول انفصال بسمة بوسيل وتامر حسنى مرة أخرى بخاصة وأن تامر معروف عنه الغيرة الشديدة على زوجته.

بسمة بوسيل نشرت صور الحفل عبر خاصية الستوري على إنستجرام حيث ظهرت برفقة اثنين من أصدقائها الرجال مما تسبب في جدل واسع وانتقاد لهذا التصرف لأن تامر حسني معروف عنه الغيرة الشديدة على زوجته وهذا ما فتح باب من الأسئلة حول انفصال الثنائي من جديد.

وكانت بسمة بوسيل قد حضرت إلى حفل عام شارك فيه عدد من المشاهير أبرزهم سينتيا خليفة وكانت تغني وتقفز حتى أن أحد أصدقائها سألها عن عروس له مما أدى إلى المزيد من الجدل والأسئلة حول هذه اللقطات بخاصة وأن بسمة حرصت في الفترة الأخيرة على الظهور مع زوجها تامر حسني لتؤكد على انتهاء الخلافات بينهما وعودة الأمور إلى طبيعتها.

بعد تداول صور بسمة بوسيل قام تامر حسني بنشر عدد من الصور برفقة معجباته حيث كان يغني خلال إحدى الحفلات ويلتقط الصور معهن وهذا أحد أسباب الخلاف بينه وبين زوجته بسمة من قبل والتي أدت إلى إعلان الانفصال فمن المعروف عنها هي الأخرى الغيرة الشديدة على تامر.

وكان الظهور الأخير لبسمة بوسيل وتامر حسني خلال عيد الحب حيث احتفلت بسمة بهدية تامر لها وكانت الهدية عبارة عن باقة كبيرة من الورد كما زين المنزل بالكامل بالورد والبالونات الحمراء ونشرت بسمة الصور وعبرت عن سعادتها بهذه المفاجأة.

الاحتفال بعيد الحب جاء بعد فترة قصيرة من هجوم بسمة بوسيل على الممثلة المصرية زينة حيث أكدت أن تامر لن يتزوج من زينة مهما حدث وجاءت رسالة بسمة بعد تلميح زينة لوجود خلافات كبيرة بين تامر وزوجته يصعب حلها إلا أن المشكلة شغلت الجمهور كثيراً حتى التزم الجميع الصمت حيال الأمر.

الجدير بالذكر أن بسمة بوسيل أعلنت الانفصال منذ أشهر قصيرة عن تامر حسني حيث قالت: كل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور، أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة… بالتوفيق

ليتم الصلح أيضاً عبرت إنستجرام عندما كتب تامر حسني رسالة طويلة لها وطلب منها إنهاء الخلاف: بسمة حبيبتي للأسف أنت مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا؛ علشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسيتي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة.

وأضاف: يا ريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير، فعلا أنا باشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا، وأنا واثق إنك دلوقتي زعلانة إنك كتبتي كدا، هو تصرف متهور منك، بس ولا يهمك مش عيب إن الإنسان يغلط ويتعلم، وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك، كان نفسي الكلام دا يكون بينا، لكن أنت أشركتي الجمهور الكريم، فكان لازم أرد هنا، بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا، وبينا أغلى ما فيها، ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يا رب، متهورة بس بحبك.