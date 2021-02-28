كيف أصبح شكل بطلات مسلسل عائلة الحاج متولي بعد 20 عامًا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - 20 عاما مرت على إنتاج مسلسل عائلة الحاج متولي الذي حقق نجاحا كبيرا وأصبح من أهم أعمال الفنان الراحل نور الشريف الدرامية.

شارك في بطولة العمل نخبة من نجمات الفن على رأسهن سمية الخشاب، فادية عبد الغني، رانيا يوسف ،مونيا، نورهان، ماجدة زكي، غادة عبد الرازق.

وإلى جانب البطولة النسائية شارك في العمل الفنان مصطفى شعبان والفنان فاروق فلوكس والفنان الراحل محمد الدفراوي.

خلال العشرين عاما الماضية تغيرت ملامح نجمات العمل وظهر بعضهن بصورة صادمة حيث اعتاد الجمهور على ملامحهن في العمل خاصة الفنانة مونيا التي تغيرت بشكل كامل.

الفنانة رانيا يوسف اختلفت ملامحها عن تلك التي ظهرت بها في العمل وكانت وقتها في البدايات بينما أصبحت الآن إحدى نجمات الصف الأول.

كما لاحظ الجمهور التفاوت بين شكل غادة عبد الرازق في العمل وشكلها الآن ليس فقط من حيث ملامح الكبر ولكن تغيرا في أنفها ما يؤكد خضوعها لجراحة تجميل.

المسلسل عرض عام 2001 وكتب القصةوالسيناريو والحوار له الكاتب مصطفى محرم بينما تولى الإخراج محمد النقلي.