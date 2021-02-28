محمد ثروت يروي موقف طريف مع بيومي فؤاد في كواليس جحيم في الهند

عدن - ياسمين عبد العظيم - وصف الفنان محمد ثروت زميله الفنان بيومي فؤاد بأنه شهبندر نجوم الكوميديا، مضيفا أنه يحب العمل معه.

وأضاف ثروت: النجم الكبير سمير غانم أبويا الروحي، وعادل إمام سوبر ستار وهو أول إنسان وقف بجانبي في مجال الفن ووقفني على رجلي، وأول ما شوفت وشه في مشهد سرحت، وفؤاد المهندس تعلمت منه مسرح إزاي وقيمة الجمهور، وإسماعيل ياسين مدرسة الكوميديا دائما ولم اقلده للأسف.

وتابع ثروت: في فيلم جحيم في الهند كنت جعان أنا وبيومي فؤاد بالليل، فقلت له أنا معايا علبة بلوبيف نفقش عليها بيضتين ونتعشى، وبيومي قالي هنعملها إزاى؟، وقال لي هنتصل بأي حد يجى يعملها من الفندق، وبالفعل قمت بإعطاء العلبة لولد هندى ولقيته منزعج وبصلي بصة إزاي أديله علبة عليها صورة بقرة وهما بيعبدوا البقر وبيومي فؤاد لحقني وشال صورة البقرة وعملنا البلوبيف.

وتابع: أحب الحنين للماضي وعايش دائما في سن الطفولة، وأبويا وأمي كانوا بيجيبوا ليا لعب كتير، وكنت مدمن ألعاب الفيديو جيم وصرفت عليها مبالغ طائلة، لافتا إلى أنه يحب القراءة في الحمام ومجلة ميكي.

وأضاف ثروت أنه سيشارك في دراما شهر رمضان من خلال مسلسل بين السما والأرض، وسيقدم عددا من المشاهد الدرامية وليست الكوميدية فقط، موضحا أنه سيجسد في المسلسل شخصية المجنون في الأسانسير، وهو تحدي بالنسبة له لأن الدور قدمه الفنان الكبير عبدالمنعم إبراهيم من قبل في الفيلم، ولكن شخصية المسلسل مختلفة.

وتابع: لو اشتغلت أفلام زمان الدينية كنت هبقى من الكفار.