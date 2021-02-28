وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الفنان أشرف زكي وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان بعد صراع مع فيروس كورونا.

أُصيب الفنان الراحل بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقله إلى عزل مستشفى العجوزة.

فيما بعد، تدهورت حالة شعبان، إذ كشفت نجلته، زينب شعبان، أن حالة والدها حرجة.

وأضافت زينب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية: اكتشفنا وجود كورونا بالصدفة، بعد أن عاد من لبنان بعد فترة تصوير وكان يشعر بالتعب، وحالة الضغط تهبط، وبعد الفحص اكتشفوا أنه أصيب بفيرس كورونا، بالإضافة إلى وجود مشكلة في الصدر.

يذكر أن أحدث ظهور للفنان يوسف شعبان كان بمداخلة هاتفية للإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس.

وقال حينها إن مسلسل «المال والبنون» من أهم الأعمال الدرامية في تاريخ الفن المصري، وإن محمد جلال عبدالقوى كان في قمة إبداعه بسيناريو وقصة رائعة، والمخرج مجدى أبوعميرة كان متمكنًا من كل مفردات العمل.