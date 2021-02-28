هالة صدقي: تلقيت 134 طلب زواج والكلاب كائنات محترمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة هالة صدقي أنها تلقت عدة عروض للزواج وصلت إلى 134 ألف طلب زواج.

وأضافت مازحة خلال استضافتها في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة: تلقيت بالفعل هذا الرقم، لكنني أتعامل معهم على أنهم بيهزروا، لأنهم من متابعيني، الذين أعتبرهم إخواتي وأصدقائي.

وعن الحب في حياتها وما تنصح به الرجال للتعامل مع حبيباتهم قالت: يجب أن يحتوى الرجل المرأة ويعاملها بشكل جيد ومليء بالرحمة والرقة.

وعما يميت الحب أوضحت: القسوة تموت أي حب، لما الست تحس إنه متجوزها لسبب، بيستغلها، حاجات كتير تموت الحب، لكنني كنت زوجة مثالية ووقفت إلى جوار زوجي كثيرا، وأهم شيء عندى أولادى حاليا وموافقتهم على أنهم يكونوا مسامحين والدهم، وواخدة قرار نهائى بعدم الرجوع.

وحول وصول خلافاتها مع زوجها إلى طريق مسدود قالت: من الممكن أن يقوم بالطلاق وهو في أمريكا ولكنه يرفض وأنا مصرة، ولا أعرف لماذا هو متمسك بى ولكنه أساء لى بشدة، وعمرى ما أسجن أبو أولادى، وأتمنى له التوفيق.

وتابعت هالة عن هواياتها وأبرزها حبها لتربية الكلاب: بحب الكلاب جدا لأنها كائنات محترمة، وعملين مشاكل مع الجيران، وأحب الهدايا، فقام عمرو الليثى بإهدائها هدية عبارة عن صندوق به عروسة على شكل كلب.